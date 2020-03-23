القاهرة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعامل الدولة بشفافية مع أزمة فيروس كورونا المستجد والحرص على إصدار بيانات تعكس الواقع، منوهةً بحزمة الإجراءات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس لمواجهة تداعيات الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.وأخبرت عن تحقيق البورصة المصرية ارتفاعًا قياسيًا ونجاحها في تعويض 20 مليار جنيه من خسائرها، بعد إعلان بنكي مصر والأهلي ضخ 3 مليارات جنيه لشراء أسهم بهدف تنشيط السوق.وأشارت إلى إعلان البنك الدولي عن تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل.ونوهت صحف الاثنين بأن فيروس كورونا تسبب في عزل نحو مليار شخص نحو العالم نتيجة الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها العديد من الدول سواءً بفرض حظر التجوال أو الدعوات غير الإلزامية بعدم مغادرة المنازل، مشيرةً إلى أن الفيروس حصد أرواح 13 ألف و 500 شخص في العالم، بينما أصاب 315 ألفًأ أخرين.وأفادت بأن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أخضعت نفسها للعزل الذاتي في المنزل بعد مخالطتها طبيبًا مصابًا بفيروس كورونا، بينما أعلنت إسبانيا تمديد حالة الطوارئ حتى 11 أبريل المقبل، مع منع دخول الأجانب لمدة 30 يومًا.ولفتت الصحف الانتباه إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" حذرت من حدوث أزمة غذاء عالمية نتيجة عمليات الإغلاق للشركات والمصانع وحمي شراء الأغذية تخوفًا من تفشي الفيروس المستجد.// انتهى //09:50ت م0023