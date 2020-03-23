مسقط 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلن الطيران العُماني ( الناقل الوطني لسلطنة عُمان ) تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط وإسطنبول بجمهورية تركيا ابتداءً من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر.ودعا الطيران العُماني ممن لديهم الحجوزات على متن رحلاته إلى هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصال بالشركة أو بمكاتب الطيران العُماني في بلدانهم، منوهًا إلى متابعة الموقع الإلكتروني للشركة أو قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول رحلات الطيران العُماني.// انتهى //09:54ت م0024