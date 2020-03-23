موسكو 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.ويرتفع بذلك عدد المصابين في عموم روسيا إلى 438 إصابةً.من جانبه ، دعا عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ضرورة إلزام سكان العاصمة - الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة - بالحجر المنزلي ابتداءً من 26 مارس الجاري إلى 14 أبريل القادم بسبب الفيروس المستجد.// انتهى //10:09ت م0025