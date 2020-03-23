كابل 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأكدت السُلطات الأفغانية أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وسجلت ست حالات إصابة جديدة في ثلاثة أقاليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين أفغان قولهم إن وزارة الصحة العامة سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة في هيرات وحالتين في فراه وحالة جديدة في إقليم جور الغربي.وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية أعلنت أمس إصابة دبلوماسيين أجنبيين بالفيروس المستجد مع ظهور عشر حالات إصابة جديدة بالمرض.// انتهى //10:34ت م0026