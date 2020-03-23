رام الله 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واساستشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الليلة الماضية عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله.وأفادت مصادر فلسطينية في رام الله، بأن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه مركبة على الشارع الرئيس قرب مدخل بلدة نعلين، مما أدى لاستشهاد الشاب سفيان نواف عبدالحليم الخواجا، مشيرةً الى أن جيش الاحتلال احتجز سيارة الإسعاف، ومنعها من نقل الشهيد إلى المستشفى.// انتهى //10:41ت م0027