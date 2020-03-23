صامطة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام عملية جراحية نادرة وناجحة لاستئصال ورم من الأمعاء لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات ، حيث كان يعاني من آلام شديدة بالبطن مع قيء مستمر وجفاف شديد، وبداية ظهور صدمة وعائية، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم لمفاوي وعائي في الأمعاء بحجم 15سم في 10سم؛ أدى إلى التواء شديد وانسداد معوي حاد، ويكون وراء هذه الورم الوعائي النادر تشوهات في الأوعية اللمفاوية المتصلة بالأمعاء وفي بعض الحالات يكون له ارتباط وراثي بشكل نادر جداً.ونجح الفريق بالمستشفى -بفضل الله - في استئصال الورم وإعادة توصيل الأمعاء بدون مضاعفات - ولله الحمد - ، حيث غادر الطفل المستشفى ممارساً حياته بصورة طبيعية.// انتهى //11:03ت م0029