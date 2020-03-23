طوكيو 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي حاد وذلك بعد فشل تمرير خطة دعم مالي أمريكية لمواجهة آثار فيروس "كورونا" الاقتصادية، تصل قيمتها إلى تريليوني دولار.وهوى المؤشر الرئيس للبورصة الأسترالية بنسبة 8.5 في المئة ليصل عند مستوى 4511 نقطة، بينما تراجع مؤشر (هانج سينج) الصيني بنسبة 4.26 في المئة ليصل عند مستوى 21838 نقطة، فيما سجل مؤشر بورصة سنغافورة تراجعًا حادًا بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 2231 نقطة.وانخفض مؤشر (سينسكس) الهندي بنسبة 9 في المئة مسجلا 26509 نقطة، فيما حافظ مؤشر (نيكي) الياباني على ثباته وسط موجة التراجعات الٱسيوية، بدعم تصريحات لرئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي المح خلالها بإمكانية تأجيل إقامة أولمبياد طوكيو، ليختتم المؤشر تداولات اليوم مرتفعًا بنسبة 2.02 في المئة ليصل إلى مستوى 16887 نقطة.// انتهى //11:04ت م0031