إسلام آباد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجلت الصحة الباكستانية أمس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إقليم بالوشيستان، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى ست حالات.وأكد المتحدث باسم حكومة بالوشيستان لياقت شاهواني تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد، مشيرًا إلى أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا.وأوضح أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كوفيد19) في البلاد ارتفع إلى 803 حالات.// انتهى //11:41ت م0042