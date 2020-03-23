الخرطوم 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن السودان في وضع الخطر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وعزت ذلك لخطورة الفيروس وقدرات البلاد على الاستجابة لأي تفش واسع محتمل للمرض.وتحدثت عن إعلان اللجنة العليا للإغاثة باليمن أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نهبت ما يقارب الـ 900 قافلةً إغاثيةً كانت في طريقها لتخفيف معاناة المواطنين والأسر النازحة بمناطق سيطرتهم.وسلطت صحف الاثنين الضوء على فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في حشد أصوات كافية للتصويت على تمرير حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:42ت م0043