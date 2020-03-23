سلفيت - القدس المحتلة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من محافظتي سلفيت والقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية بلدة العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلت الطفل داهود عائد عطية من محيط مسجد الأربعين، والطفل قيس هيثم مصطفى من أمام منزله داخل البلدة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال معتز مشهور شقير، وإبرهيم حسن بكر شقير، ونور أمين أبو ليلى من بلدة الزاوية غرب سلفيت.// انتهى //11:55ت م0045