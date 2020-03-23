تونس 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تركيزها على الإجراءات التي اتخذتها تونس من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد منها منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الشارع في حال الخروج للضرورة القصوى.وأشارت في سياق متصل إلى إعلان المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن عليه عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 75 حالةً، مشيرة في الإطار إلى وفاة ثلاثة أشخاص بسبب هذا الفيروس.وتناولت صحف الاثنين مغاربيًا ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالردود الإيجابية التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني فيما يتعلق بالدعوات إلى وقف إنساني للقتال، منعًا لتسلل كورونا إلى ليبيا.// انتهى //12:01ت م0047