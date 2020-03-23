تونس 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسناقش الرئيس التونسي قيس سعَيد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.وأوضح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيسين تبادلا في مستهل هذه المحادثة عبارات التضامن والتآزر بين الشعبين إضافة إلى إعرابهما عن الأمل في تجاوز هذه الجائحة العالمية.وتطرق الجانبان إلى الإجراءات التي اتخاذها تونس لمواجهة هذا الوباء، وإرادتهما الصادقة في التعاون والتآزر للقضاء على هذا الوباء.// انتهى //12:05ت م0048