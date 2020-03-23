بغداد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بتطورات فيروس كورونا المستجد وتداعيات انتشاره في العراق، منوهةً بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة من بينها تمديد حظر التجوال في عموم محافظات البلاد إلى السبت المقبل لمنع انتشار الفيروس لاسيما بعد الإعلان عن وفاة 20 شخصًا جراء إصابتهم به.وتناولت بيانات وزارة الصحة التي أشارت إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في العراق حتى يوم أمس إلى 233 شخصًا, متوقعةً أن تكون الأرقام أقل من عدد الإصابات الفعلية.وأشارت صحف الاثنين إلى اهتمام الجهات المسؤولة بمسألة التزام السكان بخاصة في بغداد بقرار حظر التجوال، منوهةً بإجراءات الجهات الأمنية في هذا المجال, مشيرةً إلى قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بجولة ميدانية في بغداد للاطلاع على مدى الالتزام بتطبيق الحظر.وتطرقت إلى الإجراءات المرافقة لفرض التجوال في العراق وفي المقدمة تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية ومنها النفط الأبيض ( الكيروسين ) الذي يستخدم في الطبخ على نطاق واسع في العراق.// انتهى //12:24ت م0052