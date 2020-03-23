جازان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها إدارتي ميناءي جازان وفرسان لضمان سلامة المسافرين على رحلات العبارات الخاصة بنقل الركاب بين مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان للوقاية من فيروس كورونا، وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق القرارات والتدابير التي اتخذتها القيادة الرشيدة.وشملت الإجراءات المتخذة تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في كل رحلة، بما يضمن إيجاد مسافات كافية بين الركاب، وتعقيم العبارات قبل وبعد كل رحلة، والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، وتزويد صالات الركاب بالتجهيزات اللازمة لتعقيم الركاب قبل وبعد كل رحلة، التي وجدت كل التجاوب من المسافرين من خلال المسارعة لتعقيم الأيدي وتجنب الازدحام، وتطبيق الإجراءات التي تنتهجها إدارتي ميناءي جازان وفرسان ضمن جهودهما المتزامنة مع الجهود الحكومية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا بإذن -الله تعالى - .//انتهى//12:38ت م0053