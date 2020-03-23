اجتماعي / جمعية " حركية " تتواصل مع مستفيديها تقنياً
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
دعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار" حركية " مستفيديها الراغبين في طلب الخدمات التواصل عن بعد عبر منصتها الإلكترونية تماشياً مع الإجراءات الراهنة وحرصاً على صحة وسلامة المستفيدين .
وتمكن المنصة من اختيار الخدمة وتعبئة النموذج كذلك الاستفسار عن الخدمات المقدمة من خلال إيقونة اتصل بنا بالموقع الإلكتروني ، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي .
وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعارا من " حركية " بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضاف أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس ومن ضمنها حملة " خليك بالبيت، وكلنا مسؤول " ، مشيراً إلى أن الجمعية حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظا على سلامتهم ،
واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى ، إضافة إلى إنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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12:49ت م
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