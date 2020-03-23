الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسدعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار" حركية " مستفيديها الراغبين في طلب الخدمات التواصل عن بعد عبر منصتها الإلكترونية تماشياً مع الإجراءات الراهنة وحرصاً على صحة وسلامة المستفيدين .وتمكن المنصة من اختيار الخدمة وتعبئة النموذج كذلك الاستفسار عن الخدمات المقدمة من خلال إيقونة اتصل بنا بالموقع الإلكتروني ، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي .وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعارا من " حركية " بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا .وأضاف أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس ومن ضمنها حملة " خليك بالبيت، وكلنا مسؤول " ، مشيراً إلى أن الجمعية حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظا على سلامتهم ،واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى ، إضافة إلى إنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //12:49ت م0054