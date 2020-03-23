لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له، فيما أصيب آخرون في اشتباكات الليلة الماضية بالرشاشات الثقيلة بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها وذلك على محور حزارين بريف محافظة إدلب.وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدوءاً حذرًا شمل عموم منطقة “روسيا - تركيا ” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 18، فيما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء تلك المنطقة في ظل قصف قوات النظام السوري قرية الفطيرة السورية بعدة قذائف مدفعية.// انتهى //13:11ت م0060