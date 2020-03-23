يريفان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 194 حالةً.ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن باشينيان قوله في تصريح صحفي إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بأرمينيا إلى 194 حالةً.وأضاف أنه تم شفاء حالتين من الفيروس في حين يخضع جميع المصابين للعلاج في المستشفيات.// انتهى //13:17ت م0061