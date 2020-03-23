فيينا 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 3611 حالةً.وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم أن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى 3 آلاف و 611 في غضون يوم واحد.وذكر البيان أنه أجريت اختبارات طبية لنحو 23 ألفًا و 429 ألف حالة حتى الآن كما سُجلت 16 حالة وفاة.// انتهى //13:44ت م0065