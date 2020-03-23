لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عبر نسخاتها الورقية والإلكترونية الاهتمام بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويّين المحلي والعالمي، مبرزة المخاوف من موجة انتشار ثانية للمرض في آسيا.وعرجت على جهود الحكومة البريطانية لاحتواء المرض حيث يدرس مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات عزل اجتماعي أكثر صرامة بعد بروز ظواهر عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.وتطرقت إلى الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات جراء المرض خلال الأيام الماضية حيث بلغ عدد الوفيات داخل البلاد 281 شخصًا وفقًا لآخر الإحصاءات، فيما ارتفعت الإصابات إلى 5683 حالةً.ونقلت صحف الاثنين المخاوف من تبعات انتشار الفيروس المستجد بقطاع غزة في ظل نقص الإمدادات الطبية بسبب الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال والكثافة السكانية العالية.// انتهى //13:55ت م0069