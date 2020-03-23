تونس 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مبادرة لتعزيز التعلم المفتوح والتعليم الإلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا.وأوضحت الالكسو في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم، أنه في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض كورونا، الذي نتج عنه تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، تطلق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني لمجابهة انقطاع التعليم وضمان استمراريته في الدول العربية، من خلال وضع خبراتها المتراكمة في مجال الموارد التعليمية المفتوحة وإتاحة منصّاتها المتخصّصة في المجال.وأكدت المنظمة أنها تسعى عبر المبادرة إلى التعاون مع العديد من الجهات المختصة والشركاء الفاعلين في مجال التعليم الإلكتروني من خلال تبادل التجارب والمعارف والممارسات والحلول التقنية والمنصّات لضمان استمرارية التعلّم والتعليم خلال فترة تعليق الدراسة بسبب الأزمات.وأشارت الألكسو إلى أنه سيتم في إطار هذه المبادرة تنظيم دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت لفائدة المعلّمين في الدول العربية، مع تقديم الدعم الفنّي والمرافقة اللازمة لتمكينهم من حسن استخدام المنصات والأدوات الخاصة بإنتاج وإتاحة المحتويات التعليمية.// انتهى //14:11ت م0071