الكويت 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 13ر23 نقطة ليبلغ مستوى 10ر4631 نقطة بنسبة صعود بلغت 5ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر171 مليون سهم عبر 12115 صفقة بقيمة نقدية بلغت 003ر51 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر21 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4009 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر44 مليون سهم عبر 1940 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر2 مليون دينار.كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر39 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3934 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر37 مليون سهم عبر 1612 صفقة بقيمة نقدية 8ر1 مليون دينار.// انتهى //14:14ت م0072