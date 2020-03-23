بيروت 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا خلو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أي مصاب بفيروس كورونا.وثمنت أونروا في بيان اليوم ، الجهود التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الطبية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبنانية لمنع انتشار "كورونا" داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين .وشددت أونروا في بيانها ، على أن التزام اللاجئين الفلسطينيين بالإجراءات والتوجيهات التي أعلنت عنها ، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الطبية ، ساهم إلى حد كبير بعدم انتشار الفيروس داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان .//إنتهى //15:22ت م0086