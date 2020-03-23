عام / أونروا تؤكد خلو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أي مصاب بفيروس كورونا
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
بيروت 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا خلو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أي مصاب بفيروس كورونا.
وثمنت أونروا في بيان اليوم ، الجهود التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الطبية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبنانية لمنع انتشار "كورونا" داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين .
وشددت أونروا في بيانها ، على أن التزام اللاجئين الفلسطينيين بالإجراءات والتوجيهات التي أعلنت عنها ، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الطبية ، ساهم إلى حد كبير بعدم انتشار الفيروس داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان .
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15:22ت م
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