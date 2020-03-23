بيروت 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلن الناطق باسم قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان أندريا تيننتي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفها.وقال في بيان اليوم أن: " الفحوصات أظهرت أن جنديا من حفظ السلام التابع للأمم المتحدة مصاب بفيروس كورونا، حيث أتت النتيجة إيجابية، وقد تم عزل الجندي بشكل كامل في مستشفى اليونيفيل في الناقورة، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس".ولفت البيان الانتباه إلى أن :" الجندي المصاب قد عاد من إجازة في 15 مارس 2020م، ووفقا لإجراءاتنا الطبية المعتمدة والجديدة الخاصة بالعائدين من الإجازات، تم وضعه على الفور في الحجر الصحي في مستشفى اليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان وهو لا يعاني من أي أعراض وهو بصحة جيدة".// انتهى //15:24ت م0087