الدمام 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، جهودها ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" بمدن ومحافظات المنطقة.ففي محافظة الخبر نفذت الفرق التفتيشية عدد من الحملات التوعية شملت العاملين كافة في منافذ بيع الأغذية من السوبر ماركت والمطاعم لتطبيق إجراءات السلامة العامة كافة التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وشددت هذه الفرق على التزام العاملين بتلك الاشتراطات الوقائية والنظافة العامة والالتزام التام بارتداء الألبسة الواقية للعاملين من كمامات وقفازات وغطاء الرأس بجانب النظافة الشخصية, مؤكدة ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وحماية العاملين بجانب حماية المجتمع، إضافة إلى تحديد مسافة للانتظار أمام كاونترات المحاسبة.ووقف رئيس بلدية الخفجي رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني على تطبيق والتزام مراكز التسوق بالمحافظة بالاشتراطات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" وأبرزها تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين، وتكثيف أعمال النظافة، إضافة الى تشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من حفظها بطريقة سليمة صحياً وبعيدة عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، بالإضافة إلى التأكد من الشروط الصحية للعاملين والتزامهم بالنظافة الشخصية.وبين رئيس بلدية الخفجي أن مراقبو البلدية يقومون بزيارة أكثر من 45 منشأه تجارية يوميا، إضافة إلى زيادة الكوادر البشرية مؤكداً ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم من حيث الوسائل وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وحماية العاملين بجانب حماية المجتمع من خلال اخضاع العاملين للفحص الحراري مرتين يوميا.أما نشاط الأمانة في محافظة رأس تنورة فتمثل بزيارة 1200 منشأة تجارية وصحية التي أسفرت عن إغلاق محلين وتوجيه ٢٠ إنذارًا للمحلات المخالفة للاشتراطات الصحية، كما تم أكثر من ١٥٠٠ ملصق ومطوية حول الوقاية من مرض كورونا وكيفية غسل الأيدي واستخدام المعقمات بالشكل الصحيح.كما تقوم بلدية رأس تنورة برش المبيدات والمطهرات في الأسواق والأماكن العامة و الشواطئ على مستوى المحافظة بشكل يومي ومستمر ، إضافة إلى غسيل وتعقيم المسلخ والأرصفة والبراميل والحاويات و رفع الأنقاض والنفايات.// انتهى //15:24ت م0089