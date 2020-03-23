أبوظبي 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستلقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي " ناتو " ميرتشي جيوانا.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تطويرها، ودعم مختلف الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.كما استعرض الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:35ت م0092