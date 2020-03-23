لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم من إمكانية اعتماد "إجراءات أكثر صرامة" إذا لم يأخذ الناس نصائح الحكومة بشأن التعامل مع فيروس كورونا على محمل الجد.وقال جونسون: "إذا لم تقوموا بذلك بشكل مسؤول؛ سيكون علينا المضي قدماً في المزيد من الإجراءات".وطالب رئيس الوزراء الناس بحماية أنفسهم، مؤكداً أن ذلك "سيفيد أكثر من أي إجراء آخر للحفاظ على حياتك".ودعا جونسون، في المؤتمر الصحفي اليومي في داونينغ ستريت، الناس الذين يذهبون إلى المتنزهات أن يقوموا بذلك بشكل مسؤول.// انتهى //15:36ت م0093