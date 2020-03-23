نجران 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة نجران تنفيذ حزمة من التدابير الوقائية ، لوقاية جميع العاملين في النظافة والأعمال اليومية الميدانية من "فيروس كورونا المستجد".وطبقت الأمانة منذ بدأ الأزمة العالمية لانتشار الوباء سلسلة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في مختلف إدارات الأمانة المكلفين بالأعمال الميدانية من خلال إجراء الفحص البصري لهم عند الدخول والخروج وتوفير والمعقمات والكمامات لهم، وذلك لحماية أفراد المجتمع والحرص على عدم انتشار الفيروس والحد من انتشاره نظراً للأعمال اليومية التي يقومون به من تعقيم وتطهير للشوارع الرئيسية، والمرافق العامة، وأجهزة الصرافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات، إلى جانب المهام الروتينية اليومية لمكافحة العدوى وانتشار الأمراض.// انتهى //15:55ت م0098