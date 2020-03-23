سياسي / بريطانيا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي قصير المدى
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
أدانت الحكومة البريطانية إطلاق كوريا الشمالية أمس تجربة صاروخية جديدة هي السادسة عشرة خلال عام واحد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نشعر بخيبة أمل لأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى، فيما يعد خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمثل الاختبار السادس عشر لصواريخ باليستية خلال سنة واحدة"، داعيا كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي بالكامل الذي يمكن التحقق منه ولا رجوع عنه.
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15:55ت م
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