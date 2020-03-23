لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأدانت الحكومة البريطانية إطلاق كوريا الشمالية أمس تجربة صاروخية جديدة هي السادسة عشرة خلال عام واحد.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نشعر بخيبة أمل لأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى، فيما يعد خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمثل الاختبار السادس عشر لصواريخ باليستية خلال سنة واحدة"، داعيا كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي بالكامل الذي يمكن التحقق منه ولا رجوع عنه.// انتهى //15:55ت م0099