بيروت 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة 4.11 % أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 601.73 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 28 ألفاً و375 سهماً، بقيمة 255 ألفاً و229 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 17 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و197 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و942 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:18ت م0106