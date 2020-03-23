عام / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العراق إلى 266 إصابة
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
بغداد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
ارتفعت حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في العراق اليوم إلى 266 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 33 إصابة جديدة موزعة على بغداد 7 النجف 2 البصرة 1 نينوى 1 السليمانية 12 واربيل 10.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة في بغداد والبصرة وديالي, مما يرفع عدد الوفيات في عموم العراق إلى 23, فيما ارتفعت عدد حالات الشفاء إلى 62 حالة.
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16:21ت م
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