بغداد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسارتفعت حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في العراق اليوم إلى 266 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 33 إصابة جديدة موزعة على بغداد 7 النجف 2 البصرة 1 نينوى 1 السليمانية 12 واربيل 10.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة في بغداد والبصرة وديالي, مما يرفع عدد الوفيات في عموم العراق إلى 23, فيما ارتفعت عدد حالات الشفاء إلى 62 حالة.// انتهى //16:21ت م0107