عـدن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسوصلت إلى مطار عدن الدولي اليوم طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية التي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).وأفادت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الخطوة تأتي بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم التسهيلات كافة لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.// انتهى //16:25ت م0109