إسلام آباد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسقرر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم نشر قوات الجيش في جميع الأقاليم الباكستانية لمساعدة السلطات الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأصدرت وزارة الداخلية الباكستانية إشعار رسمي بشأن الموافقة على نشر قوات الجيش بتوجه من رئيس الوزراء.جاء هذا التطور بعد تسجيل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا في باكستان مع ارتفاع حصيلة المصابين إلى 803 حالات وفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن مركز جمع البيانات الحكومي اليوم.وأضاف الإحصاء أن ستة من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.// انتهى //16:34ت م0110