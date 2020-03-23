تونس 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسكشف وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش، عن أن صندوق النقد الدولي سيمنح تونس 400 مليون دولار أمريكي .وأوضح الوزير التونسي اليوم، أن تلك الأموال تأتي في إطار حزمة اقتصادية موسعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وكان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، قد أعلن أن بلاده بصدد الإعلان عن سلة من الإجراءات الاستثنائية التي تصل قيمتها إلى ملياري ونصف المليار دينار تونسي أي ما يعادل "850 مليون دولار" موجّهة للحد من أضرار انتشار فيروس كورونا المستجد على الأفراد والمؤسسات.وأكد الفخفاخ، أن التدابير التي عملت بها الحكومة منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد سعت لحماية المواطن التونسي وعدم خسارة أماكن العمل ومساندة المؤسسات الاقتصادية للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.// انتهى //16:44ت م0112