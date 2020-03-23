بغداد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسلقي آمر فوج طوارئ محافظة صلاح الدين مصرعه خلال اشتباك مسلح مع إرهابيين في مدينة سامراء وسط العراق.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم بأن الضابط المذكور "لم تفصح عن اسمه ورتبته" قتل في اشتباك مسلح بين قوة تابعة لفوج طوارئ صلاح الدين الخامس, التابع لقيادة عمليات سامراء، وبين إرهابيين في بساتين جبارة بمنطقة حاوي الإسحاقي, مشيرة إلى تمكن القوة من قتل أحد الإرهابيين.// انتهى //16:49ت م0113