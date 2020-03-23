عمّان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسجددت الحكومة الأردنية اليوم، التأكيد على أنّ حظر التجوّل سيستمرّ إلى إشعار آخر، داعيه المواطنيبن الأردنيين إلى تهيئه أنفسهم لمرحلة صعبة.وأهاب وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، بالمواطنين التحلّي بالإيجابية والموضوعية والواقعية، والالتزام في بيوتهم وعدم خرق تعليمات حظر التجول تجنباً للعقوبات القانونية، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ من صباح يوم غد بإيصال المستلزمات الأساسيّة للمواطنين (الخبز، ومياه الشرب، والدواء) إضافة إلى ما أعلنت عنه سابقاً من توزيع الغاز والديزل والكاز، وفتح بعض محطّات المحروقات.وقال الوزير الأردني: سيتمّ إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطّات بيع المياه المتوفّرة في مختلف محافظات البلاد، مؤكداً أن إيصال المواد الأساسيّة سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالي على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليّات فقط.// انتهى //16:55ت م0115