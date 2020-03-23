الكويت 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت اليوم اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الآراء حول ما يشهده العالم من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), إضافةً إلى مناقشة سبل التعاون بين البلدين على المستوى الصحي وتبادل المعلومات الكفيلة باحتوائه والحد من انتشار هذا الوباء.// انتهى //17:01ت م0116