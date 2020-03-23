إسلام آباد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأحيت باكستان اليوم الذكرى الثمانين ليومها الوطني الذي يوافق ذكرى قرار لاهور في عام 1940م، والذي تحقق بإقامة الدولة الباكستانية عام 1947م بعد مسيرة كفاح طويلة وشاقة قادها مؤسسها محمد علي جناح ضد الاستعمار البريطاني من جهة وضد النزاعات والصراعات في شبه القارة الهندية من ناحية أخرى.وألغت الحكومة الباكستانية جميع المناسبات والاجتماعات الخاصة بذكرى اليوم الوطني ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي في رسالة موجهة للشعب اليوم إن باكستان تحتفل بيومها الوطني في ظروف غير طبيعية تتطلب من جميع الباكستانيين إبداء اللحمة الوطنية للتغلب على فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، مؤكداً أن المحن تكون اختباراً للأمم.وحث جميع شرائح المجتمع وخاصة العلماء والساسة ووسائل الإعلام على أداء دورهم الواجب في توعية الشعب بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس.من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في رسالة مماثلة دعوته للشعب إلى الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة لمحاربة جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن الوحدة والانسجام بين الشعب والحكومة والمؤسسات الوطنية سيمكن الشعب الباكستاني من التغلب على هذه المحنة بمشيئة الله تعالى.// انتهى //17:03ت م0118