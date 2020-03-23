واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على انخفاض، في ظل استمرار الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 145.62 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة ليصل إلى 19028.36 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 14.21 نقطة أو 0.62 بالمئة ليسجل 2290.71 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 32.23 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 6847.28 نقطة.// انتهى //17:54ت م0126