نجران 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسيواصل 26 ألف طالباً وطالبة بجامعة نجران سير العملية التعليمية عن بُعد, عن طريق طرح المحاضرات اليومية وفق الجداول الدراسية للفصل الدراسي الحالي، وذلك عن طريق الفصول الافتراضية من خلال الموقع الرسمي للجامعة عبر بوابة التعليم الإلكتروني وخدمة البلاك بورد، التي تتيح لهم طرح ومناقشة التكليفات الخاصة ومتابعة المحاضرات اليومية، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات والبرامج.ويواصل طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات والبرامج حضور المحاضرات عبر البرامج الإلكترونية التي اعتمدتها الجامعة، حيث شهدت المحاضرات تفاعل الطلاب والطالبات مع المقررات المطروحة وتأديتهم جميع الواجبات عبر أنظمتها الإلكترونية.وتحرص الجامعة على تقديم التسهيلات للطلاب والطالبات كافة، من أجل مواصلة تعليمهم دون أي معوقات، حيث تحظى العملية التعليمية بمتابعة مستمرة من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، الذي شدّد على جميع الكليات بتوفير التسهيلات كافة التي تُمكن طلاب وطالبات الجامعة من حضور محاضراتهم وتأدية جميع الاختبارات الفصلية بكل يسر وسهولة.// انتهى //18:10ت م0130