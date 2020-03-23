القاهرة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بنظيره الصيني شي جين بينج تناول سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الصحي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له: إن الرئيس السيسي أشاد خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس "كورونا"، مُعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة "كورونا" في الصين على مختلف المستويات.وأشار راضي إلى أن الرئيس الصيني أعرب من جانبه عن امتنان بلاده حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس "كورونا" التي عكست خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس "كورونا".وأوضح المتحدث أنه تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الإستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.// انتهى //18:32ت م0135