الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، أن الفرع يواصل العمل على تعقيم المساجد، في جميع محافظات المنطقة ومراكزها، وتوزيع المنشورات التوعوية والتحذيرية في عدد من الدوائر الحكومية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.وأوضح المشيقح أن ذلك يأتي من منطلق الخدمة الاجتماعية والتوعوية والإرشادية، والحرص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع، لتخفيف الضرر، والحد من انتشار فايروس كورونا .وأضاف: أن أعمال الصيانة والنظافة لا تزال مستمرة في مساجد المنطقة وجوامعها، بعد إغلاقها، وكذلك صيانة دورات المياه التابعة لها بعد الإغلاق، مشيراً إلى أن الفرع يتلقى البلاغات الواردة ويتابعها حتى الانتهاء منها.//انتهى//18:42ت م0136