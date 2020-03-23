أبها 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس‫ناقشت جامعة الملك خالد عددًا من رسائل الماجستير والدكتوراة إلكترونيًّا خلال أسبوعين، حيث نُوقشت الأسبوع الماضي ٦ رسائل علمية، ٤ منها دكتوراة، و٢ منها ماجستير، في كلية التربية، بحضور تجاوز الـ ٨٠ شخصًا في كل مناقشة.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أنه تم البدء في مناقشة ٩ رسائل دكتوراه وماجستير لهذا الأسبوع، وهي عبارة عن ٣ رسائل دكتوراه، و٦ ماجستير، موزعة بين كليات التربية، والشريعة وأصول الدين، والعلوم الإنسانية،لافتاً إلى أن هناك عددًا من المناقشات المعتمدة، في طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة.وأكد أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابة إيمانًا من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات، وحرصًا على عدم تأخير مناقشاتهم ورغبة في تسهيل إجراءات تخرجهم.// انتهى //18:43ت م0137