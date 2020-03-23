واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واسأطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم عدداً من البرامج الهادفة للتخفيف من الآثار الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا، مقدماً الدعم من خلال القروض المخصصة للأفراد والشركات الصغيرة وكبار المستثمرين.وتتضمن البرامج الجديدة قيام مجلس الاحتياطي بالإقراض بضمان قروض الطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض الشركات الصغيرة المقدمة بدعم من الحكومة الأمريكية، إلى جانب شراء سندات كبار أصحاب العمل وإقراضهم في شكل تمويل تجسيري لأربع سنوات.كما كشف المجلس أنه سيطرح قريباً برنامجاً جديداً لتقديم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.وسيُجري المجلس التوسع في مشتريات سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المعززة برهون عقارية قدر الحاجة، لدعم سلاسة عمل السوق والانتقال الفعال للسياسة النقدية.// انتهى //19:30ت م0141