رام الله 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020 مقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم: إن الأسرى الفلسطينيون سيشرعون غدا الثلاثاء بخطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات ردا على عدم قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.ولفتت الهيئة النظر - في بيان لها - إلى أن هذه الخطوات تأتي استنكارا ورفضا على سحب إدارة المعتقلات الإسرائيلية أكثر من 140 صنفا من احتياجاتهم الأساسية والغذائية والمنظفات في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أن إدارة السجون أبلغت الأسرى نهاية الشهر الماضي أنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات تصعيدية تجاههم.وشددت الهيئة على أن إدارة السجون تحاول استغلال الظرف الراهن في ظل انتشار فيروس (كورونا)، والإمعان في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى بدلاً من تزويدهم بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام كحد أدنى من الإجراءات الوقائية.// انتهى //19:31ت م0142