الجزائر 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 230 حالة، وذلك بعد تسجيل 29 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان أنها أحصت 125 حالة بمحافظة البليدة غرب مدينة الجزائر العاصمة، لافتة النظر إلى أن 90% من الإصابات المؤكدة هي لجزائريين عادوا من بلدان أوروبية ينتشر فيها الوباء.// انتهى //20:04ت م0145