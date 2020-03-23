المنامة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد مملكة الأردن، تم فيه استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وما تشهده من تنسيق دائم بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة.كما جرى خلال الاتصال مناقشة مختلف مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) على الصعيد الإقليمي والعالمي، وما له من تداعيات تستلزم تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من انعكاساتها على دول العالم.// انتهى //20:05ت م0147