أبوظبي 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسقررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع طلابها الإماراتيين الدارسين بالخارج سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص و الموجودين حاليا في بلد الدراسة إلى الإمارات خلال 48 ساعة وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات و السفارات في بلد الدراسة.جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين بالخارج وذلك في إطار الخطوات الوقائية و الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب .// انتهى //21:30ت م0161