إسلام آباد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند الباكستاني سعيد غني عن إصابته بعدوى فيروس كرورنا.وأوضح غني في تصريح مسجل لوسائل الإعلام المحلية اليوم أنه أجرى فحصاً طبياً للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، وقد أظهرت نتائج الفحص أنه مصاب بالفيروس.وأضاف أنه لا يُعاني من أية أعراض خطيرة حتى الآن، وأنه يحث الشعب على الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة والبقاء في المنازل، والاستجابة لإرشادات الحكومة للوقاية من التعرض للفيروس.// انتهى //21:32ت م0163