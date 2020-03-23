الباحة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, على تقرير مفصل عن أعمال لجنه الكوارث والأزمات التي أمر سموه بإنشائها مؤخراً في سبيل التصدي لفيروس كورونا الجديد.قدّم مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية اللواء وليد بن حمزة الحربي خلال اللقاء أبرز الخطوات والأعمال التي اتخذتها اللجنة في سبيل التصدي والوقايه من الوباء وفقاً لتعليمات القيادة الرشيدة, مؤكداً لسموه الجهود المبذولة ميدانياً ومدى تعاون الجميع ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات, ومقدراً لسمو أمير المنطقة متابعته المتواصلة مع الأعضاء كافة.وعبر سمو أمير منطقة الباحة عن شكره وامتنانه للجهود كافة، مؤكدا سموه عن ارتياحه لما لاحظه من خطوات احترازية على أرض الواقع في أثناء جولته الشخصية لبعض نواحي المنطقة, مطالباً الجميع ببذل المزيد في هذه الظروف الحساسة, سائلا الله أن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء.من جهة أخرى تابع سموه مساء اليوم من منزله مع غرفه العمليات سير تطبيق إجراءات حظر التجول, مطالباً سموه الجميع التعاون مع رجال الأمن والتقيد مع تعليمات الدولة الرامية لمصلحة الإنسان.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, وعدد من أعضاء اللجنة.// انتهى //21:33ت م0164