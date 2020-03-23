عرعر 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واساجتمع مدير عام وزارة التجارة بالحدود الشمالية أحمد الفايز مع محافظ العويقيلة حسين الدغيم لعرض خطة الفرق الرقابية لجولتها على المستودعات التموينية ، للتأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينيةكما شارك الفرق الرقابية بوزارة التجارة بلدية محافظة العويقيلة بجولة على أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والتمور .وأوضح مدير عام وزارة التجارة بالحدود الشمالية أحمد الفايز أن وزارة التجارة بالمنطقة تكثف الجولات الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود، بصورة مستمرة بهدف التأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار بمدن ومحافظات المنطقة كافة.‏‎ ودعت وزارة التجارة المستهلكين بعدم تداول إشاعات أو معلومات غير صحيحة. والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلاغ تجاري " أو عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900.// انتهى //21:44ت م0165